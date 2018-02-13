Российские лыжники вышли в четвертьфинал Олимпиады

Александр Большунов вышел в четвертьфинал Олимпиады/фото https://pp.userapi.com

Россияне Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин Андрей Мельниченко не попал в финальную часть, уступив победителю (фину Ристоматти Хаколе) почти 14 секунд.

Россиянка Наталья Непряева стала шестой в квалификации спринта на Олимпийских играх-2018. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 6,91 секунды.

Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, третьей стала финка Криста Пармакоски.

Еще одна россиянка Юлия Белорукова финишировала 15-й, Алиса Жамбалова – 44-й. Таким образом, Непряева и Белорукова вышли в четвертьфинал спринта, Жамбалова выбыла, сообщает "Спорт-экспресс".