Тобольские травматологи поставили ветерана Великой Отечественной войны на ноги

Ветеран ВОВ Анна Белехова пережила сложную операцию/фото областной больницы №3 Тобольска

Хирурги Областной больницы № 3 Тобольска провели операцию по замене тазобедренного сустава при переломе шейки бедра 92-летней пациентке.

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Белехова поступила в травматологические отделение в состоянии средней степени тяжести на прошлой неделе. Травму она получила дома, когда, оступившись, упала на пол и не смогла встать. Пациентке провели операцию тотального эндопротезирования тазобедренного сустава - заменили поврежденный сустав полностью на искусственный. Учитывая почтенный возраст пациентки, врачи провели полную диагностику и просчитали риски возможных осложнений. Благодаря мультидисциплинарному взаимодействию травматологов, анестезиологов и кардиохирурга, который ранее ставил ей кардиостимулятор, замена сустава прошла без осложнений.

"Уникальность случая в том, что, несмотря на почтенный возраст, Анна Николаевна ведет активный образ жизни — сама занимается домашними делами, водится с внуками. Обычно для человека в таком возрасте органозамещающая операция почти невозможна, но при коллегиальном подходе мы обследуем всех пациентов и, если нет противопоказаний, всегда оперируем. В случае с Анной Николаевной техническая сложность была в наличии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, но лечащий кардиохирург сразу после операции отслеживал, как работает ее кардиостимулятор", - рассказал и.о. заведующего травматологическим отделением Олег Алымов.

Анна Белехова уже восстановилась и свободно передвигается, в дальнейшем будет находиться на амбулаторном лечении, сообщает пресс-служба областной больницы № 3 Тобольска.