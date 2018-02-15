Лучшие допризывники Викуловского района живут в селе Поддубровное

dzergindysh.ucoz.ru

Более 50 юношей из девяти сельских поселений Викуловского района приняли участие в спартакиаде допризывной молодежи.

Молодые люди состязались в атлетическом двоеборье и зимнем полиатлоне. При этом наибольшее число зрителей собрал полиатлон, ведь он включает стрельбу из пневматического оружия, подтягивание и лыжную гонку на дистанции 5 км.

Как сообщает администрация Викуловского района, в личном первенстве по атлетическому двоеборью лучшим признан Григорий Прохоров из с. Поддубровное. В зимнем полиатлоне победил его земляк Максим Гаранин.

В командном зачете по обеим спортивным дисциплинам лидировали ребята из этого же села. Они были награждены медалями и грамотами.

Теперь сильнейшие допризывники Викуловского района выступают на областной спартакиаде в Заводоуковске.