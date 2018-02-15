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Футболисты "Тюмени" всухую обыграли "Арарат"

15:16 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
ФК "Тюмень" победил "Арарат"/фото ФК "Тюмень"

Со счетом 2:0 завершилась встреча ФК "Тюмень" с московским "Араратом" во втором туре "ФОНБЕТ – Кубка ФНЛ-2018" на Кипре 14 февраля.  

Как сообщает пресс-служба ФК "Тюмень", на 63-й минуте Алексей Курзенев из "Арарата" не реализовал пенальти (мимо). Место в воротах у сибиряков занял Станислав Бучнев. Он стал единственным, кто провел на поле все 90 минут. Москвичи чаще атаковали до перерыва, но это был тренерский замысел, как признался хавбек Максим Лаук. Он же стал главным героем встречи, забив победный гол в поединке. У новичка "Тюмени" на 34-й минуте получился настоящий шедевр. Сместившись от центра чуть правее и находясь метрах в 30-35 от ворот, он пробил, и мяч влетел "между ушей" опешившему голкиперу "Арарата" в дальнюю девятку.

В перерыве наставник сибиряков Владимир Маминов поменял почти всех полевых игроков, припася еще пару перестановок на 48-ю минуту. Второй вариант "Тюмени" тоже оказался боевым, действовал слаженно и, по сути, не давал создавать сопернику моменты. Хотя отличный шанс сравнять счет "Арарат" в середине тайма получил, когда был назначен пенальти за подкат на линии штрафной против игрока столичного клуба. К мячу подошел Алексей Курзенев, пробил в правый угол и не попал в ворота.

В концовке матча уже "Тюмень" заработала право на 11-метровый. И Александр Ставпец дал мастер-класс Курзеневу, пробив впритирку со штангой. Победа "Тюмени" – 2:0.

В третьем туре группового этапа ФК "Тюмень" сыграет со "Спартаком-2" 17 февраля. Обе команды имеют по три очка. При этом у "Тюмени" лучшая разница мячей. Сибиряков устроит ничья для того, чтобы занять второе место и сыграть в турнире за 5-8-е места. Досрочным победителем квартета стал "Урал" из Екатеринбурга (6 баллов). Он одолел и фарм-клуб чемпионов России и сибиряков. "Арарат" оба матча проиграл.

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Теги: ФК "Тюмень"

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