В Якушах сожгут самое высокое чучело в России

Масленица. Фото ИА "Тюменская линия"

Масленичные гулянья пройдут в муниципальных образованиях Тюменского района. Праздничная программа везде разная, но во всех селах будут печь блины и сжигать чучела.

Так, в деревне Якуши планируют сделать день оригинальным – здесь собираются сжечь чучело самой высокой Масленицы в России - здесь готовятся попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

На разных площадках Тюменского района выступят профессиональные и самодеятельные артисты. Сейчас в районе проводятся конкурсы по изготовлению чучел Масленицы. Условие: привозишь готовое чучело и получаешь возможность выиграть главный приз – например, бесплатный отдых в яхт-клубе, пишет "АиФ в западной Сибири".