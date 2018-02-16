Участок улицы Кирова в Тюмени временно закроют для транспорта

Ограничение движения. Фото ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекратится на ул. Кирова на участке от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Урицкого до 22 февраля.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, причина - аварийные работы на подземных коммуникациях.

Объехать участок можно по улицам Семакова и Челюскинцев.