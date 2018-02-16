Из Тюмени в Тобольск можно ехать под любимую аудиокнигу

МегаФон

Путешествие из Тюмени в Тобольск автотуристы проводят в Сети. В дороге они смотрят фильмы, слушают музыку и аудиокниги в два раза чаще, чем год назад. Сделать путешествие продуктивным позволил масштабный проект "МегаФона": сейчас в зоне действия сети оператора находятся практически все 240 км маршрута.

Связисты ускорили мобильный Интернет на протяжении автодороги из областной столицы в духовную, увеличив количество объектов связи в полтора раза.

Всего за прошедший год абоненты оператора на протяжении трассы федерального значения использовали мобильный трафик, которого хватило бы на просмотр 93 тыс. кинокартин. Выросло и количество телефонных разговоров: общая продолжительность бесед превысила 1 млн часов, или 125 лет общения без перерыва.

"Оценить новое качество услуг могут и автолюбители, и 60 тыс. человек, проживающие в зоне действия новых базовых станций. Оставаться на связи, находясь в пути, удобно и значительно экономит время. Вы можете слушать книгу, которую давно хотели, или разговаривать с человеком, на звонок которому в обычной жизни не всегда хватает времени", – говорит технический руководитель "МегаФона" в Тюмени Андрей Жарков.

Трасса P404 – единственная федеральная дорога, соединяющая Тюменскую область с ХМАО-Югрой. В Тобольске нет собственного аэропорта, добираться туда удобнее всего на автотранспорте. При этом направление очень популярно: каждый час выходит автобус с автовокзала и запущена ежедневная электричка.