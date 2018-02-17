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В Тюмени руководитель компании задолжал работникам более миллиона рублей

17:55 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.pharmvestnik.ru

Около 1,3 млн рублей составила задолженность по зарплате компании "Союзлифтмонтаж" перед работниками. Сотрудники прокуратуры выявили это в сентябре 2017 года.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, а в отношении директора возбуждено административное дело. По результатам его рассмотрения руководитель был оштрафован на 10 тыс. рублей.

После этого началось погашение задолженности по зарплате. Ситуация продолжала находиться на постоянном контроле прокуратуры. В настоящее время задолженность по оплате труда полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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Теги: зарплата , прокуратура

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