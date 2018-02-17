В регионе стартовал фотоконкурс, посвященный особым людям

Фото ТООО ВОИ

Фотоконкурс к 30-летию Тюменской организации Всероссийского общества инвалидов стартовал в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ТООО ВОИ, принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители. Их работы должны рассказывать о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, об их умении преодолевать трудности и ценить жизнь, об успехах в спорте, творчестве и труде, а так же о деятельности организации на протяжении трех десятков лет.

Состязание предусматривает несколько категорий. Одна из них объединит снимки, сделанные в 80-90-х годах прошлого века: на конкурс можно прислать даже фотографии, авторство которых неизвестно. В рамках другой категории посоревнуются авторы, сделавшие свои снимки в период с 2000 по 2018 годы. Работы профессионалов и любителей жюри будет оценивать отдельно, при этом лучших в каждой категории ждут денежные призы.

Победители получат по 15 тыс. рублей, за второе место предусмотрен приз в размере 10 тыс. рублей, а бронзовые призеры могут рассчитывать на пять тысяч рублей. Более того, эксперты могут учредить и специальные награды.

Прием работ завершается 30 апреля. Снимки с пометкой "Фотоконкурс" необходимо прислать на адрес voi72@bk.ru или самостоятельно разместить на сайте ТООО ВОИ.