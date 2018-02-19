Неделя общегородского старостата пройдет в Тюмени

Неделя общегородского старостата пройдет в Тюмени. Фото: Минобрнауки.рф

Неделя общегородского старостата, в рамках которой пройдут встречи лидеров студенческого движения, состоится в Тюмени с 20 по 28 февраля.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, представители тюменских вузов обсудят проекты и программы в Тюмени, в том числе в рамках года Гражданской активности и добровольчества; поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и развитии корпоративного волонтерства.

Первая встреча начнется в Тюменском государственном медицинском университете (ул. Одесская, 54, лекционный зал) 20 февраля в 16 часов.

Старостат продолжится 21 февраля в 15 часов 10 минут в колонном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 19).

27 февраля в 17 часов начнется встреча старост Тюменского государственного университета в аудитории № 111 (ул. Перекопская, 15а).

Завершится городской старостат 28 февраля заседанием активистов из числа студентов Аграрного университета Северного Зауралья. Мероприятие начнется в 10 часов на базе университета (ул. Рощинское шоссе, 2).

Старостаты тюменских вузов должны дать новый импульс развитию студенческих организаций. По итогам мероприятия будет принята резолюция.