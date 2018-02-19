Тюменская область вошла в Топ-10 популярных у туристов регионов

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2,8 млн туристо посетили Тюменскую область в 2017 году. Регион вошел в Топ-10 самых туристических регионов России. Такие данные опубликовало аналитическое агентство ТурСтат 19 февраля.

56,5 млн туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 млн въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма.

Краснодарский край, Московская область и Республика Крым стали лидерами внутреннего туризма в 2017 году среди регионов РФ. 15,8 млн туристов посетили Краснодарский край в 2017 году, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапа и Геленджик, 14,1 млн туристов съездили в Подмосковье в 2017 году и 5,4 млн туристов - в Крым в 2017 году.

Топ-10 самых туристических регионов России (по популярности в 2017 году) составили Краснодарский край, там побывали 15,8 млн туристов, Подмосковье - 14,1 млн, в Крыму отдыхали 5,4 млн человек, в Приморье более 4 млн, Владимирская область - более 4 млн, Ярославская область - 3,6 млн, Татарстан выбрали 3,1 млн туристов, Вологодская область - 2,9 млн, в Тюменской области отдохнули 2,8 млн туристов, в Свердловской области - более 2,5 млн, сообщает пресс-служба "ТурСтата".