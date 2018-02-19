Школьники из Тюменской области выступят на Международной олимпиаде по татарскому языку

Тюменские школьники поедут на Международную олимпиаду по татарскому языку и литературе. Это право они завоевали на межрегиональном этапе, который завершился в Казани.

Тюменскую область представляли победители региональной олимпиады школьников. Уровень подготовки тюменских ребят поразил не только членов жюри, но и заместителя премьер-министра Республики. По итогам олимпиады в адрес нашего региона поступило письмо с благодарностью за весомый вклад в развитие этнокультурного образования.

В рамках олимпиады прошел конкурс чтецов по творчеству Роберта Миннуллина. Из 120 участников первое место завоевала ученица 8 класса школы № 52 города Тюмени Резеда Кирамова. Она прочла наизусть поэму "Татарларым".

Кроме этого тюменская делегация привезла целый комплект наград. Так, Элина Хисамутдинова из Новоатьяловской школы Ялуторовского района получила диплом победителя по татарской литературе среди 11классов.

Педагогов, подготовивших лучших учениц, отметили грамотами министерства образования Республики Татарстан. Все победители и призеры получили приглашения на Международную олимпиаду по татарскому языку, которая пройдет в Казани в апреле этого года.