Арктический отель на солнечных батареях откроют в Норвегии

Отель на солнечных батареях/фото https://www.meteovesti.ru

Шведские архитекторы создали проект арктического отеля на солнечных батареях. Он будет построен возле ледника Свартисен (Svartisen) на севере Норвегии.

Здание отеля имеет форму кольца, что открывает панорамный вид на горы и фьорды. Оно отлично вписано в ландшафт, не нарушает природную красоту и даже дополняет ее. Отель оказывает минимальное воздействие на почву и окружающую среду, а туристы получают возможность поплавать на лодках непосредственно под зданием. Проект призван доказать, что в самом суровом климате могут быть возведены энергоемкие строения. Сверхсовременные материалы, из которых будет создан Swart, позволяют на 85% сократить ежегодное потребление энергии по сравнению с обычными гостиницами. Остальные 15% отель будет вырабатывать сам.

Отель стал частью программы Powerhouse, над которой работает несколько норвежских компаний. Чтобы соответствовать этому стандарту, здание должно за 60 лет компенсировать всю энергию, использованную при его строительстве, эксплуатации и утилизации отходов, сообщают "Метеовести".