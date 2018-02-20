В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра

sledcom.ru

Проверка по факту падения женщины с четвертого этажа проводится в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, 31-летняя женщина выпала из окна палаты перинатального центра, находящегося на четвертом этаже дома на ул. Чапаева. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.