Роль депутата в публичной политике обсудили участники Дня молодого избирателя

День молодого избирателя. Фото с сайта duma72.ru

День молодого избирателя прошел в Тюменской областной думе 20 февраля. В традиционной встрече приняли участие депутаты регионального парламента, члены Общественной молодежной палаты при облдуме и представители областного избиркома.

Глава областной избирательной комиссии Игорь Халин, общаясь с ребятами, рассказал о выборном процессе и последних изменениях законодательства, ответил на вопросы участников.

"Впереди – выборы президента Российской Федерации. Событие не только российского, но и международного масштаба. Ребята должны знать, как все устроено и для чего все это. К примеру, им сегодня было интересно узнать о международных наблюдателях из Германии и Великобритании, которые уже сейчас работают на территории Тюменской области", - рассказал Игорь Халин.

Фото с сайта duma72.ru

Заместитель председателя облдумы Виктор Рейн, комментируя итоги мероприятия, отметил, что диалог с молодежью - это основа дальнейшей совместной работы. "Мы делаем ставку на молодежь. Наша задача – создать возможности для ее реализации. Ребята должны почувствовать свою роль в большом созидательном процессе, который происходит в стране и Тюменской области. Радует, что всех, кто сегодня здесь, интересует тема выборов. Сейчас молодежь активно ходит голосовать, и мы должны им создать все условия для этого", - подчеркнул Виктор Рейн.

Фото с сайта duma72.ru

После общей встречи в рамках Дня молодого избирателя, каждый из участников выбрал себе дискуссионную площадку, посвященную определенной теме. Ребята вместе с законотворцами и экспертами обсудили нюансы избирательного права России и Тюменской области, роль и функции депутата в публичной политике, участие молодежи в политическом процессе. По итогам мероприятия всем вручили сертификаты участия, сообщает пресс-служба областной думы.