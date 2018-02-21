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В Челябинске создадут монумент метеориту

20:10 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Челябинск сегодня"

Последствия падения небесного тела тянутся до сих пор, спустя пять лет. Напомним,  метеорит прилетел на Южный Урал 15 февраля 2013 года. Он был объемом с шестиэтажный дом.

Метеорит взорвался над Челябинском на высоте 20-30 км и упал в озеро Чебаркуль. Его падение нанесло областному центру различные разрушения, пострадали более 1,5 тыс. человек. Краеведческий музей ежегодно проводит акцию, в рамках которой позволяет посетителям потрогать метеорит руками.

"Не делайте этого ни в коем случае! - рассказал геолог, исследователь метеоритов Сергей Колисниченко. - К метеориту уже прикасалось много людей, и теперь на нем живет огромное количество бактерий земного происхождения. Космическое тело еще не изучено, и не известно, как эти бактерии могут себя повести. Поэтому, чтобы свое здоровье и жизнь не подвергать опасности, лучше не прикасайтесь к метеориту".

фото ИА "Челябинск сегодня"

Как отметили спикеры, ученые потратили немало времени, чтобы выяснить, не опасным ли стало озеро Чебаркуль после падения в него космического тела. Все-таки этот водоем является в одноименном городе источником питьевой воды. Оказалось, что нет. "Наблюдается увеличение количества железа в воде, не превышающее допустимую норму. А в общем особого вреда метеорит качеству воды не нанес", - отметил председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров. Он также сообщил, что в первый год на глубине водоема было зафиксировано загрязнение. Но это следствие не падения метеорита, а действий людей: многие в поисках кусочков болида разворошили донные отложения озера, из-за чего и произошло загрязнение водной среды, даже степень цветения стало выше. А вот то, что в действительности сделал метеорит — это понизил температуру дна озера. Этот факт также зафиксировали ученые, отметил спикер. Еще одно открытие: за секунду в атмосфере Земли сгорает сотни тонн метеорита. Изначально объем космического тела составлял 10 тыс. тонн, а после вхождения в земную атмосферу метеорит "скукожился" до двух тонн. Все остальное — "растворилось в воздухе".

фото ИА "Челябинск сегодня"

Упавший на Южном Урале метеорит сделал Челябинск знаменитым на весь мир. Ему посвятили компьютерную игру и сняли несколько фильмов, в одном из которых главную роль сыграл сам Том Круз. Пришло время теперь людям увековечить этот важный знак от Вселенной: Парк-отель "Юность" и еженедельник "МК-Урал" объявили конкурс на лучший макет скульптурной композиции, посвященный пятилетию падения метеорита в озеро Чебаркуль. Как сообщила руководитель отдела продаж парка-отеля "Юность" Марина Букина, автором памятника метеориту может стать любой южноуралец старше 12 лет.

Монумент будет установлен на берегу озера Чебаркуль. Участники конкурса примут участие в его торжественном открытии. А победитель получит от парк-отеля "Юность" сертификат номиналом 10 тыс. рублей. Кроме этого, имя автора монумента будет указано на самом историческом объекте. Также приз зрительских симпатий достанется от "МК-Урал" участнику, которого определят читатели газеты. Голосовать за него можно в официальной группе издания в соцсети "Вконтакте". Конкурс продлится до 28 февраля. Победитель будет определен до 5 марта. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться здесь, сообщает ИА "Челябинск сегодня".

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Теги: метеорит , Челябинск

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