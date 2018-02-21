В Когалыме задержали похитительницу духов

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36-летнюю жительницу Когалыма подозревают в хищении трех духов, декоративной косметики и бижутерии в одном из магазинов города. Материальный ущерб составил более 3 тыс. рублей.

Задержанная пояснила, что бижутерию и парфюмерию она успела продать, деньги потратила на свои нужды.

Декоративную косметику изъяли у женщины по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ОМВД России по Когалыму.