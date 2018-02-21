up

21.02.2018 среда

USD 56,5201

EUR 69,8928

В Тюмени -9..-11 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Когалыме задержали похитительницу духов

19:12 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sledcom.ru

36-летнюю жительницу Когалыма подозревают в хищении трех духов, декоративной косметики и бижутерии в одном из магазинов города. Материальный ущерб составил более 3 тыс. рублей.

Задержанная пояснила, что бижутерию и парфюмерию она успела продать, деньги потратила на свои нужды.

Декоративную косметику изъяли у женщины по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ОМВД России по Когалыму. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Когалым , кража , уголовное дело

Последние новости

20:56 В Китае для мониторинга свиней привлекут искусственный интеллект
20:10 В Челябинске создадут монумент метеориту Фото
19:44 Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика"
19:12 В Когалыме задержали похитительницу духов
18:38 В Сургуте сотрудники ГИБДД брали взятки
18:30 Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области
18:05 Выборы в студсовет стартовали в Тюменской области
17:54 21 февраля - события дня
17:43 Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"
17:32 Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области

В Тюменской области налоговики войдут в экспертный совет по инвестпроектам

Первая в этом году тюменская семья с тройней получит деньги на квартиру

Политика

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

В Тюмени представили принципиально новые подходы к господдержке инвестиционных проектов

В Тюмень прибыли международные наблюдатели из Германии и Великобритании

Экономика

Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика"

Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

"Транснефть-Сибирь" завершила работы по расширению производственного комплекса ТРМЗ

Общество

В Китае для мониторинга свиней привлекут искусственный интеллект

В Челябинске создадут монумент метеориту

Выборы в студсовет стартовали в Тюменской области

Спорт

Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"

В регионе определили самые сильные школы

Тюменские студенты возьмут в руки теннисные ракетки

Происшествия

В Когалыме задержали похитительницу духов

В Сургуте сотрудники ГИБДД брали взятки

В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+