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В Ялуторовском районе техника к полевым работам готова

16:05 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: АПК ТО

Машинно-тракторный парк уже готов к полевому сезону в Ялуторовском районе. Об этом доложили на совещании в местной администрации. 

Участники обсудили также выбор минеральных удобрений, количество запчастей, средства защиты растений и другие актуальные вопросы. Глава района в ходе разговора отметил важность перехода на новые формы земледелия и общей гибкости в ценовой политике.

Было отмечено, что три хозяйства – СПК "Садовод", ОАО "Приозерное" и ООО "Дружба-Нива" - в полном объеме завезли минеральные удобрения, остальные постепенно пополняют свои запасы в соответствии с планами.

Потребность в качественных семенах составляет почти 6 тыс. тонн. Семена, представленные хозяйствами на проверку, растут хорошо, но засоренность довольно велика, и этот фактор отрицательно влияет на повышение их статуса до кондиционного уровня, сообщает администрация Ялуторовского района.

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Теги: АПК , Ялуторовский район

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