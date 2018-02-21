В Ялуторовском районе техника к полевым работам готова

Фото: АПК ТО

Машинно-тракторный парк уже готов к полевому сезону в Ялуторовском районе. Об этом доложили на совещании в местной администрации.

Участники обсудили также выбор минеральных удобрений, количество запчастей, средства защиты растений и другие актуальные вопросы. Глава района в ходе разговора отметил важность перехода на новые формы земледелия и общей гибкости в ценовой политике.

Было отмечено, что три хозяйства – СПК "Садовод", ОАО "Приозерное" и ООО "Дружба-Нива" - в полном объеме завезли минеральные удобрения, остальные постепенно пополняют свои запасы в соответствии с планами.

Потребность в качественных семенах составляет почти 6 тыс. тонн. Семена, представленные хозяйствами на проверку, растут хорошо, но засоренность довольно велика, и этот фактор отрицательно влияет на повышение их статуса до кондиционного уровня, сообщает администрация Ялуторовского района.