Болельщики ЧМ по футболу могут заехать в Россию по карте зрителя

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об установлении периода для безвизового въезда болельщиков чемпионата мира по футболу на территорию РФ по карте зрителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагает установить возможность въезда в РФ в течение периода, который начинается за 10 дней до проведения первого матча чемпионата и заканчивается в день последнего матча, "без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность... а также по персонифицированной карте зрителя (как на бумажном носителе, так и в электронной форме)". Карту зрителя иностранцы получают при наличии входного билета на матч. Законопроект также предусматривает возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям СМИ в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации, а также сотрудникам, обеспечивающим безопасность на всех видах транспорта.

Кроме того, документ определяет протокольный маршрут как путь следования транспорта по дорогам, задействованным для перевозки лиц, включенных в списки ФИФА, между аэропортами, железнодорожными вокзалами, тренировочными базами, стадионами, базами команд, а также объектами размещения.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.