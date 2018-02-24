Российские хоккеисты в финале Олимпиады встретятся с германской сборной

фото Федерация хоккея России

Хоккеисты сборной Германии обыграли команду Канады в полуфинальном матче на Олимпийских играх в Южной Корее и стали вторыми финалистами турнира.

Встреча, состоявшаяся в Канныне 23 февраля, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу немцев. В финале 25 февраля сборная Германии сыграет с командой России, которая ранее оказалась сильнее сборной Чехии (3:0). Команды Канады и Чехии 24 февраля встретятся в матче за бронзу, сообщает РИА Новости.