В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети

В Свердловской области при пожаре в частном доме погибли дети/ Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое детей погибли, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в частном жилом доме в Свердловской области, сообщает РИА Новости.

После ликвидации пожара в одноэтажном частном жилом доме в населенном пункте Благовещенское обнаружены тела детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, сообщила прокуратура региона. Родители смогли выбраться на улицу вместе со старшей дочерью 2012 года рождения.

"Пожар не связан с проявлениями криминала. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", — сказал представитель ГУМВД по региону Валерий Горелых.

По данным прокуратуры, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.