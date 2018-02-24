Звезды российского сноуборда показывают мастерство в Тюмени

Никита Автанеев. Фото ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Битва на Туре" в Тюмени собрал сильнейших экстрималов России. На набережной проходит этап Кубка России по сноуборду в дисциплине Биг-Эйр. 24 февраля в Тюмени выступили члены cборной России и участники Олимпийских игр - всего 21 спортсмен.

Наряду с именитыми сноубордистами мастерство на трамплине показали ребята, которые только вошли в большой спорт. Как рассказал член Олимпийской сборной России по сноуборду Никита Автанеев, здесь есть с кем побороться за победу.

"Я приехал в Тюмень с боевым настроем. Что касается соперников, есть пара ребят, которые составляют конкуренцию. Это уже хорошо. Надо постараться, чтобы выиграть", - отметил он.

Несмотря на то, что основная дисциплина, в которой выступает этот спортсмен "Хафпайп" (соревнования проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы), участвовать в Биг-Эйре необходимо каждому профессиональному сноубордисту.

"И трамплин, и хафпайп, и катания по склонам - это неотъемлемая часть сноуборда. Спортсмен должен уметь кататься и там, и там", - пояснил олимпиец.

Никита Автанеев неделю назад вернулся из Пхенчхана. Поддержка тюменских болельщиков и его сноуборд еще больше мотивируют его на победу.

"У меня было время отдохнуть, восстановить свои силы. На моем сноуборде портрет нашего президента Владимира Владимировича Путина. В какой-то степени его портрет мотивирует меня на соревнованиях. Тюмень мне очень нравится. Здесь красиво и люди здесь доброжелательные, ответственные, дружелюбные. Все очень круто. Ждем финала", - рассказал Автанеев.

Никита Автанеев. Фото ИА "Тюменская линия"

На этап Кубка России по сноуборду в дисциплине Биг-Эйр приехали спортсмены из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Самары. Звезды российского и мирового сноуборда, которые принимают участие в этапе Кубка России, несказанно порадовали всех тюменцев, уверен председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев.

"Не случайно в лучшем городе Земли – Тюмени проводятся эти соревнования. У нас уникальная конструкция трамплина – в центре города. Мало, где такое бывает. Все потому, что город Тюмень максимально спортивный, максимально открытый и инновационный. У нас возможно все", - сказал он и поблагодарил организаторов (Союз экстремальных видов спорта, администрацию Тюмени) и партнеров - за отличную подготовку, а зрителей - за поддержку спортсменов.

Отметим, что Биг-Эйр - это очень зрелищная дисциплина. Спортсмен разгоняется и прыгает с трамплина, выполняя всевозможные трюки.

Спортсменов и зрителей поблагодарил за участие и президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин. "Уже не первый раз именитые спортсмены приезжают в наш регион. Это очень приятно, что сноубординг все более уверенно появляется на карте России. Мы уверены, что это только начало. И следующие фестивали соберут еще больше гостей не только нашей страны, но и всей планеты. Хочу пожелать удачи спортсменам. Нужно показать, насколько красивым может быть данный вид спорта", - добавил он.

Финал этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине Биг-Эйр начнется в 19 часов. Именно в это время на тюменской набережной состоятся решающие выступления сноубордистов. Зрители помимо того, что могут увидеть красочное шоу, смогут получить подарки от партнеров фестиваля - для этого необходимо разместить в своем аккаунте в любой социальной сети фото с фестиваля с хештэгом #БитванаТуре.

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