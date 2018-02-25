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Илья Ковальчук стал самым ценным игроком хоккейного турнира

15:41 25 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Хоккеист Илья Ковальчук признан самым ценным игроком турнира на Олимпийских играх. Фото с сайта fhr.ru

Нападающий хоккейной команды олимпийских атлетов из России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком турнира по итогам голосования, в котором участвовали представители СМИ в Пченчхане.

"Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль. То, что я самый ценный игрок турнира - для меня ничего особо не значит", - признался журналистам Илья Ковальчук.

34-летний форвард в шести матчах набрал 7 (5+2) очков, сообщает "Матч ТВ". Напомним, что в финале российские спортсмены в овертайме вырвали победу у сборной Германии (4:3).

"В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Никиту Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную шайбу в полуфинале", - цитирует Илью Ковальчука интернет-издание "Советский спорт".

Как дополняют "Известия.ру", нападающий российской хоккейной команды Никита Гусев возглавил рейтинг лучших бомбардиров Олимпиады в Пхенчхане. В шести матчах игрок петербургского СКА набрал 12 очков, забросив четыре шайбы и отдав восемь результативных передач. При этом две шайбы Никита Гусев забросил в финальном матче.

Закрытие Олимпийских игр в Пхенчхане начнется 25 февраля 16 часов.

Илья Ковальчук: "В нашей команде лучшим можно было назвать каждого". Фото с сайта fhr.ru

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Теги: Илья Ковальчук , Олимпийские игры , спорт , хоккей

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