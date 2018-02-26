Житель Красноярска попался на сбыте наркотиков в Югре

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Жителя Красноярска, пытавшегося сбыть наркотики, осудили в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в октябре 2017 года 20-летний молодой человек приехал из Красноярска для распространения наркотических средств на территории Нижневартовского района. Он получил партию наркотиков общей массой около килограмма для сбыта, успел их расфасовать и сделать несколько закладок. После чего молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил наркосбытчика к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.