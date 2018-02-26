На этап Кубка мира по биатлону в Тюмени зарегистрировались двадцать девять команд

фото ЦСП72

На участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта, по данным на 26 февраля зарегистрировались 29 команд.

Это сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Билеты на соревнования продаются на сайте Ponominalu.ru и в кассе легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12), телефон 690-220.

Вопросы по билетам можно задать по телефону 8 800 555 80 11 (c 9 до 21 часа по московскому времени, звонок бесплатный). На сегодняшний день продано более 21 тыс. билетов, сообщает ЦСП72.