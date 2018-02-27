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Инвестиционное агентство Тюменской области возглавил Андрей Шальнев

22:17 26 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Андрей Шальнев. Фото ИА "Тюменская линия"

Андрей Шальнев назначен генеральным директором фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". 

Ольга Езикеева, которая возглавляла фонд до сегодняшнего дня, переходит на работу советником главы региона Владимира Якушева. 

Напомним, что Шальнев ранее занимал должность заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

Перед инвестиционным агентством Тюменской области поставлен ряд новых задач. В первую очередь, изменится подход к господдержке инвестиционных проектов. Речь идет о "Фабрике проектов", которая была презентована предпринимателям 20 февраля 2018 года. Этот подход предполагает формирование финансовой модели на этапе включения проекта в реестр с учетом наиболее оптимальной схемы использования федеральных и региональных программ поддержки, а также оценки всех возможных для проекта рисков  – инфраструктурных, маркетинговых, экологических и других. Каждый проект будет подвергнут комплексному анализу, что позволит принять наиболее оптимальные решения для его эффективной реализации. 

Работа инвестиционного агентства в части привлечения и сопровождения инвесторов будет выстроена по принципу "одного окна" - функции по привлечению и сопровождению инвесторов будут переданы из департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Привлекать и сопровождать инвесторов (вне зависимости от объема инвестиций) теперь будет исключительно инвестиционное агентство Тюменской области. 

Изменения коснутся и программ поддержки. Так, инвестиционные займы до 50 млн рублей будут предоставляться под 3% для реализации проектов в обрабатывающих производствах и в сфере услуг, которые определены в качестве приоритетных в муниципальных образованиях области. 

Появятся инвестзаймы для реализации проектов резидентами индустриальных парков Тюменской области, их можно будет получить в размере до 50 млн рублей под 0% годовых.

Микрозаймы фонда микрофинансирования будут выдаваться на реализацию инновационных проектов, а также небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях под 3% годовых. 

Намеченные изменения направлены на повышение эффективности работы по развитию экономики Тюменской области.

Андрей Шальнев с 2005 года по 2010 работал в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры начальником отдела государственного протокола. С 2011 по 2018 годы -  в департаменте  инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области на разных должностях: начальник отдела внешних и межрегиональных связей, начальник управления инвестиционной политики, заместитель директора департамента.

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Теги: Андрей Шальнев , Владимир Якушев , инвестиционное агентство , назначение , Ольга Езикеева

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