В Тюменской области успешно развивается сельская кредитная кооперация

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Около 18,5 тыс. субъектов малых форм хозяйствования Тюменской области стали членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов по итогам 2017 года. При этом 98,5% из них — это граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

Услугами кооперативов охвачено около 72% сельских территорий. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90% молока от общего объема, закупаемого у населения. По итогам 2017 года кооперативы заготовили более 50 тыс. тонн молока. Растут показатели по заготовке мяса (120,7% к уровню 2016 года), картофеля и овощей (107,2%), рыбы (в шесть раз больше уровня 2016 года).

С 2016 года в области реализуется мероприятие по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. Победителями конкурсного отбора определены 12 кооперативов Тюменской области. В результате грантополучатели создали 43 новых постоянных рабочих места, приобрели специализированные автомобили для перевозки молока и мясной продукции, оборудование для охлаждения и первичной переработки молока, тракторные прицепы для перевозки грузов.

Развитие сельской кредитной кооперации в Тюменской области неразрывно связано с улучшением условий функционирования малых форм хозяйствования на селе. А действующая на сегодня в регионе система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации обладает значительным кредитным портфелем и при разумном руководстве финансовыми потоками способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан в доступных заемных ресурсах, которые используются на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.