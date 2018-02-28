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Спицов и Большунов посоветовали начинающим спортсменам ставить высокие цели и побеждать

19:17 27 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

Стать чемпионом - это реальность, убедились воспитанники спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой и спортшколы №2 на встрече с призерами Олимпийских игр Денисом Спицовым и Александром Большуновым в легкоатлетическом манеже Тюмени.

Потрогать олимпийскую медаль и увидеть чемпионов олимпийских игр в родной Тюмени, а значит, стать чемпионом может каждый. "Мы учимся в той же школе, что и Денис. Нам рассказывали о нем в школе. Когда Денис выступал, мы смотрели и болели за него, даже не тренировались", - призналась воспитанница СДЮШОР им. Луизы Носковой Мария Верстунина.

После успеха Дениса Спицова юниорка настроилась на победу в Олимпийских играх в 2020 году.

Встреча фанатов и олимпийцев получилась вдохновляющей. Занимательный факт рассказали школьникам сами чемпионы: Александр Большунов все девять лет в школе учился на отлично, а вот Денис Спицов среди четверок схлопотал одну тройку по биологии. "Учительница сказала, что если бы я был чемпионом олимпиады, она поставила бы мне четверку. Думаю, теперь она бы мне поставила", - пошутил серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

Наставники атлетов парировали, может именно это стало тем стимулом, который заставляет тюменского лыжника быть выше, сильнее, быстрее.

"Легких побед и медалей не бывает. Я ехал на Олимпиаду далеко не фаворитом, а стал призером. Мы просто выходили и показывали результат. Оказалось, мы способны на многое", - сказал Денис Спицов.

Александр Большунов пошутил в адрес коллеги: "Он говорит, что не рассчитывал на победу, а я слышал, как Денис во сне бормотал о победе".

По словам спортсмена, нет ничего невозможного, а победа - закономерность трудолюбия в спорте. "Если ставите перед собой высокие цели, добивайтесь результатов. Тренируйтесь и побеждайте. У вас все получится", - напутствовал он юных спортсменов.

Александр Большаков приехал в Пхёнчхан, до конца не выздоровев после болезни. Пришлось даже повздорить с тренером, проявить характер навстречу олимпийской награде.

Приехав на олимпиаду, атлет удивился, что Денис Спицов корпел над учебниками. Тюменец учится на четвертом курсе факультета физической культуры и спорта в ТюмГУ. Увидеться со своими сокурсниками чемпион сможет только в середине апреля: график тренировок и соревнований напряженный, впереди этап Кубка мира.

К вечеру 27 февраля олимпийцы все еще не виделись с родными: страна продолжает чествовать героев. Сенсационные и скромные победители делали фото с болельщиками и раздавали автографы на память, а их будущие последователи старались на удачу прикоснуться к медалям из Пхёнчхана.

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Лина Орлова

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Теги: Александр Большунов , Денис Спицов , лыжные гонки , Олимпиада

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