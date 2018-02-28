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Турецкий медицинский центр намерен развивать сотрудничество с ФЦН Тюмени

16:05 28 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФЦН Тюмени

Представители медицинского центра "Анадолу", одного из самых больших и авторитетных многопрофильных госпиталей в Турции, побывали на экскурсии в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени. Делегацию возглавил врач-нейрохирург, профессор Сердар Кахраман.

Во время визита гости познакомились с возможностями ФЦН и высказали намерение развивать сотрудничество, а также представили информацию о работе медицинского центра "Анадолу", который имеет представительство в Тюмени. МЦ "Анадолу" специализируется на лечении широкого спектра заболеваний, включая нейрохирургию и онкологию, работает с пациентами 64 стран и в 2017 году вошел в Топ-10 лучших клиник мира по версии независимой международной организации MTQUA.

Осмотрев палаты и операционные Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, турецкие специалисты оказались удивлены таким высоким уровнем организации работы, оснащенности и профессиональным мастерством сотрудников.

"Даже не думали, что где-то в российской глубинке существует такой центр и творит чудеса. Здесь используют технологии, которые не под силу многим специалистам-нейрохирургам. Будем отправлять сюда своих пациентов, проводить совместные консультации по сложным случаям", - отметил руководитель департамента международных услуг МЦ "Анадолу" Февзи Озтюрк.

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов добавил, что учреждение достойно представляет лицо современной высокотехнологичной медицины не только в России, но и за рубежом, и выстраивает партнерские отношения с коллегами из разных стран.

"Мы сотрудничаем со многими иностранными клиниками и специалистами, в том числе из Турции. Безусловно, приятно принимать у нас в гостях зарубежных коллег, обмениваться опытом, помогать друг другу. Такое сотрудничество взаимовыгодно для всех, и в конечном итоге – для пациентов", — сказал он.

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фото ФЦН Тюмени
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Теги: Альберт Суфианов , медицина , международное сотрудничество , Турция , ФЦН

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