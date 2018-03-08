Тюменские кадеты получили открепительные удостоверения

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Одиннадцатиклассники кадетского училища посетили избирательную комиссию Калининского административного округа Тюмени. Они написали заявления на получение открепительных удостоверений.

Шестнадцать кадет смогут реализовать свое гражданское право на предстоящих выборах президента вдали от дома. 18 марта они впервые проголосуют на избирательном участке № 2011 в здании областного центра реабилитации инвалидов.

"Это наши первые одиннадцатиклассники, которые примут участие в выборах. Для них уже само получение открепительных удостоверений – это ответственный момент в жизни. Мы призываем всех совершеннолетних проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос. Так, в училище есть стенд, на котором расположена необходимая информация о кандидатах. Нам осталось только дождаться единого дня голосования и сделать свой выбор", – рассказала методист по социальной работе Валентина Михайловна Золоторева.

"В детстве в своем родном городе Йошкар-Оле я всегда ходил на выборы вместе с родителями, поэтому хорошо представляю себе, как проходит голосование. Мне ни разу не доверяли самому заполнить бюллетень, но я знаю, что это несложная процедура. Пока не знаю, за какого кандидата отдам свой голос. Иногда мы с ребятами, разбирающимися в политике, обсуждаем эту тему и размышляем о том, кого выбрать. Но я убежден, что каждый гражданин нашей страны должен принять участие в управлении государством. Очень надеюсь, что наши голоса повлияют на ход событий в стране", – поделился кадет 11 "А" класса Алексей Гашылык.