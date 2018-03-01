В Тюмени стартовал конкурс "Безопасный интернет-шопинг"

фото ИА "Тюменская линия"

Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области проводит конкурс "Безопасный интернет-шопинг. Что нужно знать?", приуроченный к Всемирному дню прав потребителя. Конкурс стартовал 26 февраля, анкеты участников принимают до 16 марта.

Цель конкурса - выявить уровень правовой грамотности молодежи в сфере защиты прав потребителей при приобретении товаров и услуг через интернет-магазины. Для участия в конкурсе необходимо заполнить карточку участника и ответить на ряд вопросов.

Конкурс проводится по двум номинациям: для студентов, обучающихся на правовых специальностях (юриспруденция, государственное и муниципальное управление, налоги и налогообложение) и студентов, не имеющих отношения к изучению правовых наук.

Конкурсные работы в электронном виде необходимо отправить на адрес, в печатном по адресу: ул. Холодильная, 57 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области".

Призеры, занявшие 1 и 2 места, получат ценные призы от Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области, обладателя третьего места наградят дипломом, сообщает пресс-служба ТИУ.