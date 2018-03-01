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Интеллектуальные игры "массонов" стартуют в Тюмени

19:14 01 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Интеллектуальные игры. Фото с сайта www.live-and-learn.ru

Закрытый интеллектуальный клуб для бизнеса носит название "MassOn", объединяет в себе формат интеллектуальных игр, smart-тренингов и net-working, а сборы от билетов отдает в "Российский детский фонд" на благотворительные цели.

"Тюмень - очень общительный город, но нам не хватало мероприятия, на котором можно не только пообщаться, или поучиться, или весело с пользой провести время. Предпринимателям нужно все и сразу. И нам удалось создать такой, новый не только для города, но и для России формат", - рассказывает директор коммуникационного агентства "Пионер", выступающего соорганизатором "Массонов", Полина Гаранина.

Все встречи клуба будут проходить в формате "Бросаем вызов", когда игроки меряются силами интеллекта с представителем крупной компании, которая и разрабатывает список вопросов. Единственным условием является жизненность представленных для решения кейсов и их польза для бизнеса.

Вопросы для первой встречи клуба, которая пройдет 13 марта, подготовит команда председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александра Анащенко. При этом Александр Анащенко не только примет участие в составлении вопросов для игроков, но и во время игры прокомментирует какие-то из кейсов подробнее, а также ответит на вопросы бизнесменов.

"В Сбербанке проходит много тренингов и встреч с людьми, которые каждый день меняют наш мир. Поэтому познакомиться с теми из них, которые запомнились или пригодились в работе Председателю крупной финансовой организации - это большая удача", - уверена владелица отеля "Евразия" Светлана Раца, на площадке которого будут проходить встречи клуба.

Собрания "Массонов" станут ежемесячными. В ближайших планах организаторов помериться силами интеллекта, бросив вызов ведущим медикам области, крупному бизнесу, знатокам истории купечества, представителям нефтегазового комплекса, региональным политикам и сотрудникам силовых ведомств.

Чтобы принять участие в игре, бизнесменам необходимо подать заявку организаторам: garanina@p1r.ru.

Соб. Инф.

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Теги: интеллектуальные игры , Сбербанк

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