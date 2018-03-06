При обрушении балконов в тюменской пятиэтажке никто не пострадал

фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Частичное обрушение крыши и двух балконов верхних этажей пятиэтажного жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ произошло в Тюмени. По предварительной информации пострадавших и погибших нет.

Сообщение о ЧП пришло на пульт в 16 часов 18 минут. Подразделение 32 отряда ФПС прибыли на место вызова через 10 минут, сообщается в официальной группе "32 ОФПС по Тюменской области". Сотрудники МЧС и полиции оцепили место обрушения. Спасатели эвакуировали 26 человек из них 6 детей.

Привлекалось 16 человек и 5 единиц техники. На месте происшествия дежурят два автобуса для обогрева жителей.

В данный момент решается вопрос по расселению жителей пострадавших квартир.

﻿ Фото: 32 ОФПС по Тюменской области 1 /