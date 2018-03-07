Бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в превышении полномочий

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Бывший заместитель начальника отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области обвиняется в превышение должностных полномочий.

По данным следствия, 5 мая 2017 года в дневное время молодой человек 1995 г. р. во время прохождения испытаний по физической подготовке дал указание подчиненным сотрудникам провести тренировочный рукопашный бой. В результате проведенного спарринга молодому человеку были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкие последствия.

В настоящее время следствием выполнен весь необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственный отдел по Ленинскому округу Тюмени.