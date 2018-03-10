Любители английского языка прочтут Шекспира в оригинале

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На встрече клуба любителей английского языка в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) 10 марта в 13 часов 30 минут участники поделятся своими любимыми книгами, расскажут об авторах, порекомендуют наиболее интересные произведения. Также гостей на встрече познакомят с отрывком из произведения Шекспира на языке оригинала, сравнят английский язык в эпоху Шекспира и сейчас. Узнают, из каких языков образовывались английские слова и какие из них перешли в нашу повседневную речь.

Развлекательно-игровая программа "8 Марта – день особый" начнется в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская,9) в 11 часов. В рамках мероприятия всем присутствующим будут предложены увлекательные игры и конкурсы, лучшие современные хиты и танцевальная программа. Молодежный театр "Ангажемент" в 11 часов представит премьеру спектакля "Рыжий Чулок". Музыкальная сказка "Рыжий Чулок" – это веселая, добрая и поучительная история для всей семьи! Она расскажет о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем. История, помноженная на взрывной коктейль из песен, танцев и озорной клоунады, подарит детям ощущение праздника, а взрослым поможет почувствовать себя беспечными детьми и позволит отдохнуть от серых городских будней в компании своих детей. В 18 часов в "Ангажементе" начнется фильм-концерт INOUT – первый эксперимент сочетания музыки и кино как абсолютно равноправных и дополняющих друг друга видов искусства. Действие музыкального фильма разворачивается в пространстве 12 комнат, в которых блуждают два главных героя. Это мужчина и женщина. Без имён, без прошлого, настоящего и будущего. В каждой комнате они остаются один на один со своими страхами, эмоциями и переживаниями. 200 сцен сюрреализма, абсурда и минимализма под живое исполнение на гитаре от лауреата международных конкурсов Альфреда Генгера (Германия).

Концерт "Весна идет, весне дорогу" вокально-хорового отделения для родителей и жителей ближайших домов начнется 11 марта в 10 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21).

В Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) с 12 часов начнется мастер-класс и выставка декоративно-прикладного творчества "Весенние цветы для мамы". После пройдет мультпоказ, во время которого можно будет увидеть коллекцию самых лучших мультфильмов о дружбе, семье, детях, бабушках и дедушках. Живые картинки из сказок К. Чуковского, А. Барто и других авторов для детей.

В Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) в 13 часов начнется концертная программа "Эхо любви". Творческий коллектив ДКиТ "Торфяник" совместно с профессиональными коллективами ЦКиТ "Тюмень" подготовили для прекрасной половины человечества праздничный концерт. Беседа "О жизни и творчестве М.И. Петипа" начнется в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 14 часов. Посетители узнают интересные факты из биографии знаменитого балетмейстера. Мариус Петипа доказал, что балет – это целое хореографическое повествование, а не просто искусство принимать определенные позы. Первое выступление Мариуса Петипа на русской сцене имело огромный успех – на нем присутствовал Николай I, который за отличное выступление артиста подарил ему именной перстень с бриллиантами. В Молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко В 11 часов пройдет показ спектакля "Умная собачка Соня". В 14 часов в этом театре начнется спектакль "Мещанин-дворянин", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.