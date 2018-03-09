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Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

14:33 09 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото инвестиционного агентства Тюменской области

О необходимости усовершенствовать программы поддержки малого и среднего бизнеса заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В течение нескольких месяцев мы совместно с бизнесом и деловыми объединениями проведем экспертизу имеющихся мер поддержки, вместе определим, какие услуги и опции добавить, а от каких от каких мер поддержки стоит отказаться, заменив их на более эффективные и востребованные предпринимателями", - подчеркнул министр.

По его словам, программа поддержки должна быть гибкой, для этого ее постоянно нужно "донастраивать", быстро реагировать на потребности бизнеса. "Например, мы уже второй год фиксируем запрос малого бизнеса на выход на внешние рынки, поэтому открываем в этом году ещё 10 центров поддержки экспорта. Похожая ситуация складывается в сфере социального предпринимательства. В ответ на запрос бизнеса мы поддерживаем открытие в регионах центров инноваций в социальной сфере", - добавил он. Перезапустить планируется все три блока мер поддержки: финансовый, инфраструктурный и информационно-образовательный.

Как именно будут переформатированы программы поддержки, Минэкономразвития определит вместе с бизнесом. Будет проведен мониторинг удовлетворенности предпринимателей существующими мерами поддержки, проанализирован спрос на эти программы и предложения предпринимателей. Обсуждение будет проходить в формате стратегических сессий в течение трех месяцев. Переформатированные программы планируется запустить в 2019 году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. 

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Теги: Минэкономразвития , предприниматели , программа поддержки

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