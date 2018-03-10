Россиянки завоевали первые медали на Паралимпиаде

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Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 10 марта.

Еще одна российская спортсменка - Анна Миленина выиграла серебро. Румянцева, допустившая один промах, финишировала с результатом 17 минут 6,1 секунды. Миленина без промахов на огневых рубежах стала второй, уступив 16,3 секунды. Бронза у украинки Людмилы Ляшенко (+39,8 секунды; 1 промах).Россиянки Наталья Братюк (+3.01,7; 1 промах) и Юлия Михеева (+5.00,1; 2 промаха) заняли 11-е и 14-е места соответственно. Румянцева и Миленина принесли России первые медали на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.