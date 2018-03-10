Тюменские хирурги помогают в два раза быстрее встать на ноги после операции

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Более 300 пациентов получили помощь хирургов ОКБ №1 в январе 2018 г. Если восстановление после операции в домашних условиях длится 2-3 месяца, то в центре реабилитации больницы срок сокращается до 2-3 недель.

Специальное оборудование, уникальные для Тюмени технологии и виды лечения, врачи с огромным опытом работы помогают быстрее "встать на ноги" после любых хирургических вмешательств или травм. Всего за январь 2018 г. в ОКБ №1 выполнили 48 процедур подводного вытяжения в бассейне, 7 курсов уникального лечения нафталаном, 50 курсов грязелечения, более 200 курсов физиотерапии, 21 курс восстановления при помощи специализированных аппаратов и тренажеров. В центре реабилитации ОКБ №1 регулярно внедряют новые технологии лечения и уникальные для региона процедуры.

Только в травматолого-ортопедическом отделении "Областной клинической больницы №1" ежегодно выполняется более 200 сложных операций по протезированию суставов. В Центре реабилитации можно пройти процедуры как для лечения, так и для профилактики, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №1.