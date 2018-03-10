В Увате стартует седьмой этап Кубка IBU по биатлону

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Седьмой этап Кубка IBU по биатлону стартует в Увате 10 марта. В программе дня – индивидуальная гонка на 15 км, мужчины начнется в 12 часов. Индивидуальная гонка на 20 км, женщины начнется в 15 часов.

На участие в мужской гонке заявлено 54 спортсмена, в женской – 45. За сборную России выступят: Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Александр Логинов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Кристина Резцова, Ирина Услугина, Евгения Павлова, Маргарита Васильева.

Трансляция соревнований в прямом эфире будет вестись на телеканале "Матч! Арена". Онлайн-трансляции – на сайтах wcb.csp72.ru/kubok-ibu/ и asnta.ru/. В утренние часы в Увате морозно, но солнечно, -21°C. Днем ожидаемая температура воздуха -12°C. Стартовые протоколы доступны на официальном сайте соревнований, сообщает пресс-служба ЦСП72.