Футболисты "Тюмени" встретятся с "Крыльями Советов"

фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет вторую игру в весенней части первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Сибиряки померяются силами с "Крыльями Советов" в Самаре 10 марта.

Черно-белые в первом круге дома уступили волжанам – 0:2. У гостей отличились Георгий Зотов и Сергей Корниленко. В составе "Крыльев Советов" в этой встрече принимали участие два бывших игрока тюменского клуба – вратарь Евгений Конюхов и Данил Кленкин. Состав волжан в зимнее трансферное окно пополнили защитник Тарас Бурлак (казанский "Рубин"), хавбек Владислав Кулик ("Оренбург") и нападающий Александр Соболев ("Томь"). Список потерь "крылышек" – Кирилл Гоцук ("Авангард"), Павел Голышев ("Балтика") и Вячеслав Зинков ("Зенит-2"). Команда Андрея Тихонова дома не проигрывает 11 встреч – 9 побед и 2 ничьи. В список успехов входит кубковая виктория волжан в дополнительное время в рамках 1/16 финала Кубка России над московским "Локомотивом" - 3:2.

"Тюмень" за всю историю клуба ни разу не выигрывала в Самаре. Лучший результат у команды с берегов Туры – ничья 26 сентября 1987 года (1:1). С тех пор черно-белые в выездных матчах с "Крыльями Советов" терпят поражения, которые насчитывают уже шесть матчей с общей разницей мячей - 4:16, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".