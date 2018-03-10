up

10.03.2018 суббота

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Футболисты "Тюмени" встретятся с "Крыльями Советов"

14:43 10 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет вторую игру в весенней части первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Сибиряки померяются силами с "Крыльями Советов" в Самаре 10 марта.

Черно-белые в первом круге дома уступили волжанам – 0:2. У гостей отличились Георгий Зотов и Сергей Корниленко. В составе "Крыльев Советов" в этой встрече принимали участие два бывших игрока тюменского клуба – вратарь Евгений Конюхов и Данил Кленкин. Состав волжан в зимнее трансферное окно пополнили защитник Тарас Бурлак (казанский "Рубин"), хавбек Владислав Кулик ("Оренбург") и нападающий Александр Соболев ("Томь"). Список потерь "крылышек" – Кирилл Гоцук ("Авангард"), Павел Голышев ("Балтика") и Вячеслав Зинков ("Зенит-2"). Команда Андрея Тихонова дома не проигрывает 11 встреч – 9 побед и 2 ничьи. В список успехов входит кубковая виктория волжан в дополнительное время в рамках 1/16 финала Кубка России над московским "Локомотивом" - 3:2.

"Тюмень" за всю историю клуба ни разу не выигрывала в Самаре. Лучший результат у команды с берегов Туры – ничья 26 сентября 1987 года (1:1). С тех пор черно-белые в выездных матчах с "Крыльями Советов" терпят поражения, которые насчитывают уже шесть матчей с общей разницей мячей - 4:16, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Крылья Советов , Самара , Тюмень , ФНЛ , футбол

Последние новости

16:09 В Тюмени проявили стальной характер чиновники, спортсмены и "Русские медведи" Фото
16:03 Алтайский край введет курортный сбор после апробации в Белокурихе
15:24 Тюменцы могут сдать батарейки в строительные магазины
14:43 Футболисты "Тюмени" встретятся с "Крыльями Советов"
14:17 Туристов предупредили о вспышке холеры в Йемене
13:47 Выездное аналоговое фотоателье работает в Тюмени
13:29 Официальный гимн чемпионата мира по футболу доступен в Интернете
13:23 "Стальной характер.Холод" в Тюмени получил рекордную поддержку горожан Фото
13:03 Российская биатлонистка принесла сборной второе золото на Паралимпиаде
12:36 Домашний проект "Золотое кольцо Кулаково" запустили в Тюменском районе
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Политика

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Экономика

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Российское мороженое покоряет Китай

Общество

Алтайский край введет курортный сбор после апробации в Белокурихе

Тюменцы могут сдать батарейки в строительные магазины

Туристов предупредили о вспышке холеры в Йемене

Спорт

В Тюмени проявили стальной характер чиновники, спортсмены и "Русские медведи"

Футболисты "Тюмени" встретятся с "Крыльями Советов"

Официальный гимн чемпионата мира по футболу доступен в Интернете

Происшествия

Жительницу Сургута оштрафовали за нелегальную прописку мигрантов

Бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в превышении полномочий

Тоболяк пойдет под суд за поджоги в многоквартирных домах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+