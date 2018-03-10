Александр Логинов стал бронзовым призером седьмого этапа Кубка мира по биатлону

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Тюменский биатлонист Александр Логинов стал бронзовым призером индивидуальной гонки 7-го этапа Кубка IBU по биатлону в Увате. Победу праздновал француз Клод Фабьен. На втором месте – Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии.

4 место – Вегард Гьермундхауг (Норвегия), 5 место – Аслак Ненсетер (Норвегия), 6 место – Семен Сучилов (Россия). Добавим, старт 7 этапа Кубка мира был дан 10 марта. На участие в мужской гонке заявлено 54 спортсмена, в женской – 45. За сборную России выступят: Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Александр Логинов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Тамара Воронина, Анастасия Егорова, Кристина Резцова, Ирина Услугина, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, сообщает пресс-служба ЦСП72.