Россиян просят воздержаться от поездок в Гану

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Один человек погиб от лихорадки Ласса в Гане в Западной Африке. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, пишет РИА "Новости".

Факт смерти человека от лихорадки Ласса Министерство здравоохранения Ганы подтвердило еще 1 февраля 2018 года. Заболевший находился на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи, а его диагноз был подтвержден лабораторно.

Отмечается, что все сотрудники института, которые имели контакт с больным, находятся под наблюдением. Кроме того, специалисты изучают контакты больного до того, как он поступил в медицинскую организацию.

Ранее минздрав Ганы уже предупреждал о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране, поскольку заболевание распространилось в нескольких странах Западной Африки. В Нигерии заболело более 300 человек, 31 из которых скончались.

Лихорадка Ласса — опасная геморрагическая инфекционная природно-очаговая инфекция вирусной природы, которая передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Также она может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях.