Александр Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка IBU в Увате

Седьмой этап Кубка IBU в Увате. Фото ЦСП 72.

Тюменский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку седьмого этапа Кубка IBU в Увате.

Еще один россиянин Алексей Слепов стал серебряным призером. "Бронза" – у представителя Германии Филиппа Наврата, сообщает пресс-служба ЦСП72.

Седьмой этап Кубка IBU в Увате. Фото ЦСП 72.

Четвертым финишировал россиянин Эдуард Латыпов, на пятом месте оказался представитель Франции Фабьен Клод, шестым стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Соревнования проходили в воскресенье, 11 марта.