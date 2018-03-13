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О пользе лекарственных растений расскажут в областной библиотеке

08:37 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменской областной библиотеки им. Менделеева

Лекция "Лекарственные растения" начнется в Тюмени в библиотеке им. Менделеева (литературно-музыкальная гостиная, 3 этаж)  3 марта в 16 часов. Она состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий"

Как сообщают организаторы, лекции читает доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Елена Фадеева. Вход свободный. 

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Теги: библиотека Менделеева , лекарственные растения , лекция

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