О пользе лекарственных растений расскажут в областной библиотеке

фото Тюменской областной библиотеки им. Менделеева

Лекция "Лекарственные растения" начнется в Тюмени в библиотеке им. Менделеева (литературно-музыкальная гостиная, 3 этаж) 3 марта в 16 часов. Она состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий"

Как сообщают организаторы, лекции читает доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Елена Фадеева. Вход свободный.