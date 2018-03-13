Доброго и веселого Сергея Михалкова представят юным читателям библиотекари

фото bk-detstvo.narod.ru

Литературная игра "Добрый и веселый Сергей Михалков" начнется в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 13 марта в 10 часов. Ребята вспомнят стихи и басни поэта, посмотрят мультфильм по мотивам произведений автора.

На игре, посвященной 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова, в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) в 11 часов дети младшего школьного возраста послушают стихотворения из цикла "Веселое звено", "Дядя Степа", рассмотрят иллюстрации к стихотворениям, поучаствуют в викторине по стихам Михалкова, поиграют в игру "Угадайка!". В завершающей части встречи посмотрят отрывки из мультфильмов "Три поросенка", "Как медведь трубку нашел" и других.

В Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Щербакова, 11) в 11 часов ребята узнают интересные факты из жизни писателя, вспомнят его произведения, ответят на вопросы литературной викторины. Участникам будут предложены видеофрагменты интервью знаменитого писателя, отрывки мультфильмов, иллюстрации к его произведениям.

На мероприятии в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут школьники узнают, что так же, как и у человека, у природы тоже есть праздники. И один из них – это Международный день Земли. Участники мероприятия познакомятся с экологическими проблемами в мире, узнают, какие пути их решения существуют. Ребята примут участие в викторине "Знатоки природы" и в игре "Угадай-ка".

Игра-профилактика "Правила дорожные – самые надежные" в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 15 часов пройдет в форме круговой эстафеты. Каждый участник, получив маршрутный лист, должен пройти основные этапы: "Азбука пешехода", "Заколдованные слова", "Говорящие знаки", "Перекресток загадок". На каждом из них ребята выполнят те или иные задания, посвященные правилам дорожного движения. Оценки будут выставлены в маршрутный лист.

Концертная программа "Джаз Non-stop" начнется в детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а) в 18 часов 30 минут, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.