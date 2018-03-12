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Футболисты "Тюмени" не смогли преодолеть "Крылья Советов"

12:49 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

Со счетом 0:2 завершилась встреча ФК "Тюмень" и самарских "Крыльев Советов". Тюменцы уступили в очередном туре первенства России среди клубов Футбольной национальной лиги. 

Это поражение еще сильнее осложнит борьбу черно-белых за сохранение прописки в ФНЛ. Первая половина встречи прошла с территориальным преимуществом "крылышек". Подопечные Андрея Тихонова подолгу владели мячом и делали ставку на позиционное нападение. Оборона гостей была к этому готова и успешно справлялась с атакующей агрессией, исходившей от самарских футболистов. На 22 минуте хозяева организовали неплохую возможность забить, но голкипер черно-белых Станислав Бучнев самоотверженно сыграл в ближнем бою с Александром Соболевым и отвел угрозу от собственных ворот. Заключительная часть первого тайма осталась за сибиряками. Они перехватили инициативу в поединке. Верный шанс забить упустил Юсупов. Он отвоевал мяч в чужой штрафной площади у бразильца Надсона, но бывший голкипер "Тюмени" Евгений Конюхов оказался готов к удару со стороны форварда гостей. В дебюте второго тайма розыгрыш аута привел к голу в ворота команды Маминова. Соболев выиграл борьбу в штрафной площади и навесил во вратарскую, где после рикошета от Савелия Козлова мяч угодил в штангу, а потом его Азер Алиев добил в сетку - 1:0. После такого удара черно-белые оправиться уже не смогли. Тюменский клуб настойчиво искал шансы сквитать результат, но волжане, почувствовав уверенность, вели игру к победе.

На 65-й минуте матча черно-белые упустили свой лучший шанс перевернуть неудачный ход встречи. Подопечные Маминова организовали быстрый контрвыпад, где Андреа Чуканов вывел Камиль Муллина один на один с Конюховым, но нападающий "Тюмени" не реализовал великолепную возможность сравнять счет. За четырнадцать минут до окончания встречи Козлов получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Самарцы успели извлечь пользу из численного большинства. На 86-й минуте Алан Чочиев не без рикошета от Гузя забил второй мяч "крылышек", сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

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Теги: Крылья Советов , Тюмень , ФНЛ , футбол

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