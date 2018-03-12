Ямальский водитель попался с фальшивыми правами в Тюмени

ГИБДД Тюменской области

Поддельное водительское удостоверение изъяли сотрудники тюменской полиции у жителя Ямала.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, инспекторы ДПС остановили на посту автомобиль "Шевроле" для проверки документов. 46-летний житель Ямала предоставил поддельное водительское удостоверение.

Экспертиза показала, что документ изготовлен кустарным методом и является поддельным. Водитель признался, что удостоверение купил у посредника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.