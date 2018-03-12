Назначен новый директор Института государства и права ТюмГУ

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Институт государства и права ТюмГУ возглавил 38-летний кандидат юридических наук Сергей Курочкин.

Сергей Курочкин в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, в 2004 году – аспирантуру, тогда же защитил диссертацию кандидата юридических наук. Дополнительное образование получил в Уральской академии государственной службы, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в дипломатической академии МИД России, с 2017 года – докторант Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 2003 года работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника департамента.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Все эти годы Сергей Курочкин также занимался преподавательской деятельностью – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры гражданского процесса УрГЮА. Область научных интересов – Гражданский процесс, арбитражный процесс, международный коммерческий арбитраж, третейское разбирательство, альтернативные способы разрешения правовых конфликтов. Автор ряда учебных курсов, более 140 научных и учебно-методических работ, в том числе на английском языке, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.