Бывшую сотрудницу Сбербанка осудят за мошенничество и кражу

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За хищение более 700 тыс. рублей со вкладов клиентов бывшая сотрудница Сбербанка предана суду в Упоровском районе.

Прокуратура района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего старшего менеджера по обслуживанию дополнительного офиса Сбербанка в селе Масали. Женщина обвиняется по статье 158 УК РФ, то есть краже, совершенной с причинением значительного и крупного ущерба гражданину, а также в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как полагает следствие, обвиняемая с марта 2015 года похитила у трех вкладчиков более 746 тыс. рублей. Имея доступ к специализированному программному обеспечению, позволявшему осуществлять операции по вкладам и счетам физических лиц, она вносила в него информацию о выдаче наличных денежных средств, расписывалась в расходных кассовых ордерах за вкладчиков и получала за них деньги.

Аферистка являлась единственным работником в офисе, и о махинациях долгое время не было известно. В октябре 2017 года один из потерпевших, находясь в райцентре Упорово, зашел в Сбербанк, чтобы оплатить госпошлину, и там узнал о пропаже денег со счета. Он написал претензию. Банк отстранил обвиняемую от работы и начал проверку, по итогам которой уволил ее в связи с утратой доверия и возместил потерпевшим причиненный ущерб.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд .

Николай Ступников