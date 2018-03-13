Российская биатлонистка завоевала серебро на Паралимпиаде

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Россиянка Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в биатлонной гонке на 10 км на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ирина Гуляева выиграла бронзу 13 марта.

Победу одержала немка Андреа Эскау (1 промах, 42.36,6). Зайнуллина финишировала с результатом 43 минуты 52,1 секунды (1 промах на четырех рубежах). Ирина Гуляева стала третьей (5 промахов, 44.25,5). Наталья Кочерова заняла шестое место, Надежда Федорова – седьмая, Акжана Абдикаримова пришла десятой.

После успеха биатлонисток в копилке сборной России стало 8 медалей: три золота, три серебра и две бронзы, сообщает РИА Новости.